Detienen nuevamente a Novak Djokovic en Australia

El 5 de enero, Novak Djokovic viajó a Melbourne con una exención médica por no estar vacunado pues recientemente se había contagiado de COVID-19. Sin embargo, autoridades de inmigración cancelaron su visado y lo detuvieron.

Fue el pasado lunes que un tribunal ordenó su liberación por no haberlo tratado con equidad.

El tenista fue detenido nuevamente y será llevado a una estancia junto a su equipo legal y dos agentes de aduanas donde esperará ser llamado por un juez. El juicio se llevará a cabo en la Corte Federal Australiana.

Podría ser deportado además de tener una pena de tres años sin poder ingresar al país.

Novak Djokovic v Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Aff​airs is listed before Justice O’Callaghan at 10:15am AEDT this morning Saturday 15 January 2022. The hearing will be live streamed on our YouTube channel – https://t.co/7r473YrQRS pic.twitter.com/xTIp8LnGS9

— Federal Court of Australia (@fedcourtau) January 14, 2022