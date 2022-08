Detonan pesca deportiva en zonas olvidadas; incrementa un 40%

Juan Javier García Davis, coordinador de Torneos de Pesca Deportiva en el estado por parte del Fondo de Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), dio a conocer que la pesca deportiva se ha convertido en un detonante y una actividad atractiva para las comunidades pesqueras de la entidad, además de un generador de ingresos y bienestar para las familias más apartadas de la zona urbana y que nunca habían sido tomadas en cuenta por otros gobiernos.

Detalló que, a lo larga de esta administración encabezada por el gobernador del Estado, Víctor Castro y del director de Fonmar, Martín Inzunza. se han llevado a cabo acciones de promoción en cuanto a pesca deportiva en zonas como La Bocana, San Juanico, López Mateos, San Carlos, San Evaristo y Loreto, sitios que tienen un gran potencial, incluso la actividad ha despuntado significativamente en un año.

“El aumento en porcentaje estaríamos hablando de 30%; en que me basó, pues en el número de torneos marcados en el calendario de torneos de Fishing for the Five, empezando con 54 torneos a principios de año y hoy, hay alrededor de 68 torneos promedio, ese es el porcentaje de incremento”.

Indicó que cuando iniciaron el serial, el pasado mes de febrero, se dio a conocer los torneos a desarrollar en este año, sin embargo, con el paso del tiempo surgieron otros, mismos que han sido con causa, tanto en Loreto y Los Cabos, obteniendo de ellos buenos resultados.

“Por la gran participación que se tuvo en Loreto con el torneo con causa, es que se hizo otro en Cabo San Lucas, lo que se detona uno más y así sucesivamente en otros lugares, la pesca deportiva ha llamado mucho la atención, tenemos la pesca comercial, pero también tenemos la oportunidad de realizar pesca deportiva que te deja más recurso para tu familia, es decir, la persona obtiene un nivel económico más elevado”.

Invitó a los amantes de la pesca deportiva y pescadores a participar en los torneos y de esta manera contribuir en la promoción de un atractivo que puede beneficiar a familias sudcalifornianas al bridarles bienestar y progreso.