Deuda de Jalisco asciende a 24 mil millones de pesos

(Notimex).- La deuda de Jalisco, registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asciende a 21 mil 917 millones de pesos, pero debido a diversos créditos, incluidos los solicitados para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, suma más de 24 mil millones de pesos.

A finales de julio de 2019 registró nueve movimientos de las deudas, registradas ante la Federación, que tiene en Banobras, Banorte, Banco Santander y BBVA Bancomer, los cuales pertenecen a un refinanciamiento de poco más de 19 mil millones heredados de administraciones anteriores.

En 2020 se ha registrado una deuda de 2 mil 842 millones de pesos con Bancomer y Banamex, además de créditos quirografarios por mil 200 millones para atender la contingencia sanitaria por COVID-19. Y al total se suma el crédito solicitado en 2019 por cinco mil 250 millones.

Jalisco ocupa el octavo puesto entre los estados con mayor deuda en el país y ha abierto la posibilidad de solicitar más dinero para apoyar el Plan de Reactivación Económica estatal, impulsado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Detalló que en los 18 meses de la actual administración, se ha colocado a Jalisco cerca del techo de su capacidad de la deuda que puede adquirir.

La deuda de Jalisco se ha cuadruplicado en 20 años. La administración de Francisco Ramírez Acuña concluyó con deudas por 5 mil millones de pesos. Debido a los Juegos Panamericanos 2011, Emilio González Márquez elevó los adeudos a 15 mil millones.

Aristóteles Sandoval solicitó créditos por 3 mil 800 millones de pesos y heredó los 19 mil millones al actual gobernador.

“Jalisco tiene una deuda de 24 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido 22 mil”, destacó la diputada priista Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y transparencia en el Congreso estatal.

Afirmó que el 90 por ciento de la primera deuda que contrajo la actual administración, por 5 mil 250 millones, no se ha ejercido, además reveló que existe un subejercicio de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de 2019, por 2 mil 500 millones de pesos.

“Además de tener sobrante de 2019 que no se gastó, hay 4 mil de una deuda que no se ha ejecutado en obra púbica ¿por qué endeudar al estado con más obra pública si no tienen la capacidad de ejercer lo que ya tienes?”, cuestionó la legisladora ante la posibilidad de que el Ejecutivo busque contratar nueva deuda.