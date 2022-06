Deudores de agua no serán embargados aclara Congreso local

Durante la pasada sesión del Congreso de Baja California Sur, el diputado de la bancada del Partido del Trabajo (PT) Christian Agúndez Gómez, presentó en Tribuna el Dictamen de la Comisión Permanente del Agua que él mismo preside; la cual busca facultar a los Organismos Operadores para convertir los adeudos de agua potable en Créditos Fiscales.

Los créditos fiscales son adeudos que se tiene con el Estado y que nace de lo estipulado en las leyes fiscales, por ejemplo: El impuesto predial se puede considerar un crédito fiscal, ya que está determinado en la ley, y es una cantidad precisada en la misma.

Con esta medida, los usuarios se verán obligados a pagar sus adeudos, con esto se garantiza de igual forma ofrecer un servicio eficiente de agua potable.

“No se va embargar a nadie, eso es lo que menos se busca, si no todo lo contrario; ampliar infraestructura de red hidráulica, red sanitaria y saneamiento dónde no hay. Siempre lo digo, el artículo 4 constitucional, párrafo 6, defiende a cada una de estas de cuestión doméstica para que tengan el servicio de agua potable de forma suficiente, asequible y saludable. Desde aquí lo vuelvo a decir, no se le piensa embargar a nadie”.