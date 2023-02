¡Día del amor y de la Champions League! Hoy regresa el torneo de clubes más importante del mundo

El 14 de febrero, además de ser el día del amor y la amistad, también es esperado por los fanáticos del futbol, pues marca el regreso de la competencia de clubes más importante del mundo: La Champions League.

Este martes se reinicia la competencia en la ronda de octavos de final, con dos encuentros que prometen ser cerrados y espectaculares.

En primera instancia, el Milan recibirá al Tottenham en San Siro. La escuadra italiana ha tenido un arranque de año complicado, sin embargo, se enfrentan a unos Spurs que tienen muchos lesionados, sobre todo en medio campo. Seguramente la llave de pronóstico más difícil de esta ronda.

Sin embargo, el partido que atrae todas las miradas en el reinicio de la competencia, es el protagonizado entre el Paris Saint Germain y el Bayern de Múnich, dos auténticos ‘pesos completos’ europeos, que se verán las caras muy pronto en las eliminatorias de ‘matar o morir‘.

La escuadra parisina tendrá a su tridente ofensivo en la cancha, no obstante, Kylian Mbappe y Lionel Messi están saliendo de lesión, por lo que aún no se sabe si estarán el 100%. Por otro lado, los alemanes han resentido la ausencia de Robert Lewandowski y su poderío en ataque no es el mismo. Una eliminatoria que sacará chispas y de pronóstico reservado.

Para mañana miércoles 15 de febrero, jugarán el Borussia Dortmund contra el Chelsea y el Club Brujas contra el Benfica, en el regreso de la Champions League.