¿Tienes diarrea? Podría ser un síntoma de Covid-19

La diarrea es un síntoma del Covid-19 que no siempre suele asociarse con dicha enfermedad. El doctor José Luis Martín Urías Corrales, coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, mencionó que este síntoma suele presentarse en los niños.

El doctor enfatizó que, si se presentan molestias estomacales, es importante realizar una prueba de Covid-19 para descartar la presencia del virus.

“Es ahí donde tú eres un portador del covid, sin saberlo, y que obviamente estás contagiando a todos los que convives, los más cercanos a ti, mientras que no te hagas la prueba. No es un prototipo, no es una característica específica del covid, pero se está manifestando de esta manera también”, declaró.