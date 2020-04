Diego Boneta habló sobre la pausa del rodaje de “Luis Miguel, la serie”

(Notimex).- El actor mexicano Diego Boneta reveló que el rodaje de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, quedó inconcluso debido a las políticas de aislamiento impuestos por la pandemia global, según explicó durante una transmisión en redes sociales.

El también cantante compartió, durante una transmisión en vivo para un desfile de moda, que la pausa en la producción del programa televisivo es indefinida:

“Nos quedamos filmando la segunda temporada, fue una locura, parar un rodaje así, fue la locura, ¿cuándo volverá?, no sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar, no ha sido la única, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”, declaró.

“Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti, te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo solo por mí, sino que todos podrían estar expuestos”, explicó además.