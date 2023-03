Diego Lainez le lanza dardo a Santiago Baños

Luego de que Diego Lainez volviera a la Liga MX para fichar con Tigres y no con América como más de uno pensaba, el joven futbolista mexicano finalmente habló sobre sus negociaciones con las águilas y aprovechó para desmentir algunas declaraciones.

Y es que cabe recordar que tras descartarse su regreso a las águilas, el presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, mencionó que Diego Lainez pedía una fuerte suma de dinero por volver a Coapa.

En aquella ocasión, Santiago Baños aseguró que entre las condiciones que exigía el futbolista, destacaba la de su sueldo, el cual lo convertiría en el mejor pagado de todo el plantel azulcrema.

Tras estas palabras y algunas semanas después de haber llegado al cuadro felino, Diego Lainez finalmente dio su versión sobre los hechos y dijo que hubo muchas mentiras por parte de Santiago Baños.

“Hay cosas que son mentira de todo lo que se dijo. No me gusta hablar tanto de eso porque respeto al América y estoy super agradecido con ellos, pero hay cosas que no van”, dijo el jugador.

Así mismo, Lainez mencionó que le parece injusto que lo llamen mercenario y reiteró su agradecimiento con el Club América, destacando que salió por la puerta grande y dejándole mucho dinero a la institución.

“No lo considero justo (ser el malo de la película), no me lo merezco. Creo que salí por la puerta grande, pagaron 15 millones por mi y dejé un buen dinero al equipo. Me fui campeón y me fui bien con la afición. Ahora estoy con Tigres, pero tampoco me gusta que me odien y que quede como mercenario”, remató.

“No me merezco ser el malo de la película. No es justo. Salí por la puerta grande del America, me fui campeón y dejé un buen dinero al equipo. No soy un mercenario. Mucho de lo que se dijo es falso”, Diego Lainez. pic.twitter.com/KNyjJCgvim — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) March 10, 2023



Diego Lainez ha disputado casi 200 minutos con Tigres en este Clausura 2023 y aunque ha quedado a deber con los felinos, espera mostrar una mejor versión de su futbol este sábado cuando él junto a su equipo enfrenten al América en el Estadio Universitario.