Diego Schwartzman estará ausente del Abierto de Los Cabos

Malas noticias para toda la afición cabeña que esperaba ver el juego del argentino Diego Schwartzman, quien ya no estará presente en el Abierto Los Cabos luego de que su kinesiólogo le descubriera una pequeña distensión y le recomendara no participar en nuestro torneo para no empeorar la situación.

A Schwartzma, también conocido como “El Peque”, este problema se le encontró luego de su última actuación en el Abierto de Hamburgo, en donde no le fue muy bien y se fue eliminado en la ronda 32 ante el finlandés Emil Ruusuvuori con parciales de 7-5 y 6-4.

Sin duda esta pérdida duele mucho ya que este tenista de 29 años fue campeón del Abierto Mifel en el 2019 al vencer a Taylor Fritz en la final, ganándose de esa manera el corazón de la afición cabeña.

El director del torneo Geoffrey Fernández utilizó su Twitter oficial para informar de este suceso a todos, deseándole pronta recuperación al nacido en Buenos Aires, a lo que Diego Schwartzman le contestó que se sentía mal de perderse esta edición, deseó buena suerte y aseguró que estará para el próximo año.