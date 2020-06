DIF Los Cabos no responde solicitud de apoyo

Los Cabos.- De manera anónima, una ciudadana denunció a este medio informativo que el pasado jueves 21 de mayo solicitó apoyo al Sistema DIF Los Cabos al requerir pañales de adulto para su tía, quien por cuestiones de salud se encuentra postrada en una cama.

En la dependencia le dieron un número al que debía de comunicarse indicando que el apoyo debía llegarle en el marco de 6 a 15 días, sin embargo dijo, después de 20 días, no ha recibido ni una llamada por parte de las brigadas del DIF ni el apoyo:

“Fui al DIF municipal y como está cerrado me dieron unos teléfonos para que marcara y pedir el apoyo vía telefónica, marqué y me dice la señorita a la cual le conté la situación, ya que mi tío es pescador y vino a pedirme prestado para comprarle pañales a mi tía y ahorita la situación está muy dura y al yo trabajar en hotelería, todos estamos igual, no tenemos dinero, por lo que acudí al DIF, me dijeron que me iban a marcar cuando la brigada anduviera cerca de mi casa para traerme el apoyo, esperé todo el día y no me marcaron, al siguiente día volví a marcar y me dijo la señorita que era mucha la demanda, que me iba a llegar de 6 a 15 días el apoyo, lo cual se me hace algo ilógico, es mucho tiempo, mi tía es una persona que está en cama, está enferma, no se puede levantar para nada y usa pañal y mi tío es pescador y ¿de donde va a sacar dinero el pobre?”.

Ante tal situación, la ciudadana manifestó su preocupación ya que en esta ocasión solicitó el apoyo de unos pañales para adulto pero hay familias que solicitan comida al no tener nada para comer, comentó.