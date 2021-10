DIF proyecta creación de refugios para adultos mayores e indigentes

Derivado de denuncias ciudadanas las cuales han reportado la presencia de adultos mayores en estado de indigencia, CPS Noticias se acercó al director general del DIF de Los Cabos, Samuel Peruyero quien afirmó que tanto el alcalde como la presidente del Sistema tienen en mente la creación de dos refugios, uno para adultos mayores y otro para quienes viven en condición de calle a fin de reducir tan alarmante problemática.

Expuso que en este momento en el municipio se cuenta con tres Casas de Día, dos en Cabo San Lucas, una atendida por una Asociación Civil y la otra por el DIF junto con la ubicada en San José del Cabo, mientras que en la zona norte cuentan con el apoyo de desayunos y comidas para personas de la tercera edad en estado vulnerables.

“Es difícil porque no tenemos en donde puedan ellos estar permanentemente viviendo, pero hay algunas personas como iglesias cristianas, etc., que han abierto albergues y que nos permiten poder llevar este tipo de gente que está en situación de calle”, afirmó.

Ante ello, explicó que tanto el Alcalde como la Presidenta del DIF tienen dos proyectos que son cruciales para combatir la indigencia, el primero es que la Casa de Día de San José del Cabo en las 4 habitaciones con las que ya cuenta puedan albergar de manera permanente a 25 adultos, sin embargo, se requiere efectuar permisos y tener una logística de operatividad que ya están pensando.

Aunado a ello aseveró que la Presidenta tiene la meta de hacer un albergue para personas vulnerables mismo que tendría dos funciones, alojar de manera temporal y hasta 15 días a las personas que están de paso o que van llegando a Los Cabos, así como albergar a los que viven en situación de calle.

Manifestó que en lo que aterrizan los proyectos han estado apoyando a las personas que les han reportado por lo que en menos de un mes han auxiliado a 4 personas en situación de calle.

No obstante, dijo, “en días pasados me reportaron a dos personas de la tercera edad, las cuales se negaron y se pusieron agresivas, se negaron ser ayudadas, nosotros no podemos ir en contra de los derechos que ellos tienen como individuos, podemos asistirlos, podemos generar el apoyo, pero si ellos no quieren ingresar a un refugio, están en su derecho como personas pensantes y con libre albedrío”.