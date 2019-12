Difícil año prevé Canacintra para el 2020: Ricardo Davis

Dijo que el 2020 implica muchos retos para México con un nuevo tratado comercial con EU y Canadá, como dejar de vender los productos a granel sino ya transformados para su comercialización internacional, reveló el Presidente de la Cámara en Los Cabos

San José del Cabo.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), Ricardo Davis Smith, vaticinó un próximo año muy difícil, a pesar de que se está avanzando en el T-Mec (Tratado México Estados Unidos y Canadá), no se prevé crecimiento en la economía del país y vienen muchos retos para el sector industrial.

“Con altas y bajas, con cierta incertidumbre iniciará el próximo año, pero avizoramos que se estabilice la situación y que la Secretaría de Hacienda vuelva a la normalidad con sus reglas y que sean claras también, creo que iremos probando los nuevos tiempos de nuestra política mexicana y esperemos que sea para bien”, sostuvo.

Puntualizó que se espera que en verdad las autoridades federales trabajen el próximo año para tener crecimiento, circulación en la economía, tener un mercado fuerte en México, que exista dinero y el reto es que los mexicanos fortalezcan su propio comercio internamente.

“Nuestra propuesta es que el principal comercio de México sea México, tenemos nosotros primero que fortalecernos internamente y después hacia el exterior, por eso es importante que ya no vendamos el producto a granel, hay que venderlo ya transformado, empaquetado”.

“Como dice nuestro Presidente nacional de Canacintra, ya no vender tomate en camiones, en cajas o paquetes para que puedan tener un valor agregado, a cualquier otro producto serían las mismas condiciones, o sea sí es importante que los productores de aguacate en vez de vender aguacate vendan guacamole, sí creo que debemos transformar nuestra materia internamente en México por eso elevaría nuestro comercio interno primero y también tendríamos mucho más empleo”.

Puntualizó que ya hay que avanzar en el tema, dejar de ser huerteros y enviar el producto al mercado de Estados Unidos y ya ellos lo regresan transformado y eso es lo que impulsa la Cámara que el sector agroindustrial que es uno de los más fuertes mejore en todo México, desde el que venda una naranja, mejor vender el jugo y ya no comercializar el producto a granel, son retos de los nuevos tiempos que marca un nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para no ir hasta atrás en los beneficios.