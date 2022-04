Difunden PGJE principales números de extorsión

Las llamadas de extorsión son aquellas emitidas por una persona o grupo, cuya entidad es anónima o intencionalmente modificada. Su objetivo es obtener algún beneficio a través de amenazas, violencia psicológica y uso estratégico de información fidedigna de la víctima.

Tras la proliferación de esta modalidad de robo en BCS la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hace el llamado a la ciudadanía de mantenerse alerta ante cualquier sospecha de extorsión, asimismo hizo público los principales números telefónicos que se tienen registrados utilizan los amantes de lo ajeno.

Para ayudar a identificar una llamada falsa de extorsión existen recomendaciones generales a seguir expertos aconsejan no alarmarse, tratar de permanecer tranquilo; no manejar cantidades y no negarse a una posible negociación. Si no cuenta con identificador de llamadas, anotar el día y la hora de esta, así como el nombre de la persona que habla.

Comúnmente en este tipo de atraco la llamada proviene de un número privado o que no aparece en el identificador, quien llama se identifica como integrante de una organización delictiva y se hace llamar “Comandante X”, hay demasiado diálogo en la llamada y el delincuente exige el pago de una alta cantidad de dinero y luego cederá a aceptar los recursos que la víctima tenga disponibles.