Dimes y diretes entre el gobernador de BCS y senadora del PAN

El mandatario estatal, Víctor Castro Cosío, declaró que su agenda no ha empatado con la de los representantes federales de oposición y por ese motivo no han visto temas conjuntos, aunque también dejó ver que él no se reunirá con aquellas personas que basen sus comentarios en la crítica sin oportunidad de diálogo.

Incluso, el gobernador de la media península hizo alusión directa a la senadora de la república mexicana, Guadalupe Saldaña Cisneros, al decir que de forma rutinaria amedrenta contra las acciones de los gobiernos morenistas.

“La senadora que está todos los días, un día sí y otro no, dándole al gobierno de la cuarta transformación, pues yo creo que tienen ellos una posición muy clara de estar en contra de todo lo que proponga el presidente y a ese nivel no estoy yo”, expresó.

Ante estas declaraciones, la senadora y también dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Saldaña Cisneros, dejó en claro que no le pagan para ser una “aplaudidora” más y que la oposición seguirá emitiendo sus comentarios con valentía y responsabilidad hacia la gente no con los gobernantes.

“Decirle al Gobernador que hacemos declaraciones en contra de las acciones que perjudican a Baja California Sur y a los paceños, y las vamos a seguir haciendo. Vamos a acompañarlo como lo hemos hecho en temas que sean buenos para el estado”, así respondió.

Guadalupe Saldaña insistió en que no ataca a los gobiernos de la 4T a nivel federal o estatal, y que además contarán con el apoyo del PAN cuando los representantes de Morena decidan bajar las tarifas de energía eléctrica y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ambos compromisos que Andrés Manuel López Obrador prometió a los sudcalifornianos y a cuatro años de gobierno no los ha cumplido, concluyó.