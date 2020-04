Dimitrov pide reconocimiento para quienes trabajan contra el COVID-19

(Notimex).- El tenista búlgaro Grigor Dimitrov exhortó a reconocer a la gente que arriesga su vida día con día para combatir el COVID-19 en todo el mundo, asegura que ellos son los verdaderos héroes.

Por otra parte, dejó claro que a pesar de que actualmente vive en Estados Unidos, siempre se ha sentido muy identificado con Bulgaria, su país de origen y externó que si tiene la posibilidad de ayudar, lo hará sin pensarlo.

“Nunca olvido mis orígenes, tengo un profundo sentimiento identificado con mi país, aunque viva en California y no podía dejar pasar la oportunidad de ayudar. Me conmueve hacerlo y hace que me sienta vivo”, concluyó para el sitio web de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).