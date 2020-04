Dio inicio el operativo para el cierre de actividades comerciales no esenciales

Quien se encuentre distribuyendo alcohol para fines de venta después de las 18:00 horas, incluso con servicio a domicilio, será multado en consecuencia

Edith Velázquez

La Paz.- Luego de haberse aprobado por parte de los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil durante la pasada sesión, hoy jueves dieron inicio los operativos por parte de la Dirección de Comercio respecto al cierre de las actividades comerciales no esenciales y lo dispuesto sobre el nuevo horario de venta de alcohol.

Homero Montaño Angulo, director del área municipal de Comercio recordó que una de las medidas tomadas fue la restricción de la venta de alcohol hasta las 18:00 horas en todos los establecimientos, por lo que, los abarrotes que tengan venta de bebidas alcohólicas después de este horario podrán seguir abiertos ofreciendo sólo los productos de la canasta básica para que las familias puedan seguir surtiéndose de alimentos, dijo, quien se encuentre distribuyendo alcohol para fines de venta después de las 18:00 horas, incluso con servicio a domicilio, será multado en consecuencia.

En cuanto a la suspensión de las actividades comerciales no esenciales o que no ofrecen productos de primera necesidad, comentó que, conjuntamente con la Subsecretaría de Protección Civil, la Dirección de Protección Civil Municipal, Policía Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional, se iniciará un operativo para invitar a quienes pueden seguir trabajando a hacerlo cumpliendo con todas las medidas de prevención, y a quienes no están en el listado emitido por la Secretaría de Salud, que cierren sus puertas en tanto dura la presente contingencia.

“Vamos a empezar a hacer un operativo en conjunto Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y dirección de Comercio, vamos a basarnos en el listado que nos entregó Secretaría de Salud (Ssa) sobre los negocios esenciales que pueden seguir laborando por esto del Covid-19, para invitarlos a los que puedan seguir trabajando que cumplan con las normas de salud y a los que no estén en el listado, solicitarles que cierren sus puertas por la contingencia que estamos viviendo por el momento”, sentenció.

Destacó que, este operativo se realizará de manera diaria desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas, horario en el que iniciará también el operativo sobre la venta de alcohol y vigilancia para evitar prácticas ilegales al respecto.