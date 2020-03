Diócesis de La Paz emite nuevas medidas ante entrada de fase dos de la contingencia sanitaria

Edith Velázquez Dominguez.

La Paz.-Diócesis de La Paz emite nuevas medidas ante entrada de la fase dos de la contingencia sanitaria Covid-19, informó través de un comunicado el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz.

Ante la llegada de la pandemia Covid-19 la Diócesis de La Paz, informó a todos los feligreses de Baja California Sur que, luego de haberlo consultado con el Colegio de Consultores y en tanto no dicte la Secretaría de Salud otras medidas, las nuevas disposiciones por parte de la Iglesia Católica, ante la llegada de la pandemia Covid-19 a nuestra tierra sudcaliforniana, se emite el siguiente comunicado para todos nuestros sacerdotes y fieles de la Diócesis de La Paz:

Entre ellos puntualiza que la misa crismal se postergará hasta nuevo aviso, así mismo los oficios de la Semana Santa se celebrarán a puerta cerrada, entendiendo las disposiciones del decreto de la congregación para el culto divino, teniendo por entendido que las celebraciones litúrgicas serán transmitidas por medios digitales.

Del mismo modo, indicó, los sacerdotes y fieles deben de seguir y obedecer las medidas que las autoridades estatales y municipales dicten.

Invitó a ser solidarios con los pobres, no acaparar los bienes necesarios, compartiendo con los más necesitados y no caer en la tentación de saquear negocios ni de lucrar económica o políticamente con esta emergencia.

Respecto al día viernes 27 de marzo, a las 18 horas tiempo de Roma, 10 horas tiempo de Baja California Sur, el Papa ofrecerá la bendición para ganar la indulgencia plenaria.

El Domingo de Ramos, la misa del 29 de marzo se celebrará sin asistencia del pueblo, por lo que invitan a seguirla a través de redes sociales, así como el lunes martes y miércoles santos.

Los sacerdotes buscarán a través de recorridos, acercar el Santísimo Sacramento a barrios y comunidades para que el pueblo pueda recibirlo desde sus puertas.

En cuanto a las actividades litúrgicas y pastorales propias de la Iglesia, recordó que se continuarán celebrando la Eucaristía diaria por parte de los sacerdotes con las medidas preventivas y de sana distancia.