Diputados de Baja California Sur opinan sobre marcha de AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la marcha en el marco de su cuarto informe de gobierno, diputados locales de Baja California Sur compartieron su opinión al respecto; mientras algunos comentaron que asistirán al evento que se realizará en la Ciudad de México este domingo 27 de noviembre, otros expresaron su desacuerdo.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, señaló que está satisfecho con el desempeño del mandatario federal, por lo que acudirá a demostrar su apoyo.

Igualmente, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas se unirá a la marcha del presidente de la República, mientras que Teresita de Jesús Valentín, también diputada del partido de Morena, comentó que asistirá al evento dependiendo de las actividades que tenga programadas.

Por su parte, Blanca Belia Márquez Espinoza, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), mostró desinterés en asistir a la manifestación en cuestión, destacando que convocaría una marcha para criticar lo que no ha hecho el titular del ejecutivo de la república.

“Para empezar, yo no tengo que andarle festejando nada al presidente de la República, lo que ha hecho no es para festejarlo. En todo caso sí haría una marcha, pero sería para criticar todo lo que ha hecho. Toda la ciudadanía sabe qué apoyos ha quitado y no sé con qué cara está convocando a una ciudadanía a una marcha”.