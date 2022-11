Diputados de oposición de BCS rechazan reforma electoral de AMLO

Diputados locales y federales de la oposición de Baja California Sur, expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma electoral que pretende desaparecer los institutos electorales locales y transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para que sea el único organismo responsable de los comicios en el país.

En entrevistas exclusivas con CPS Noticias, los legisladores coincidieron en los riesgos de la propuesta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que lo que busca la iniciativa es controlar las elecciones y debilitar al INE.

Desde el Congreso de la Unión, la diputada federal Sonia Murillo, del Partido Acción Nacional (PAN), defiende su oposición a la iniciativa que presentó Morena en abril pasado y que, en las próximas semanas, será discutida en San Lázaro.

Asegura que su discusión se debe posponer al no existir las condiciones para aprobarla en estos momentos.

La diputada advierte sobre los riesgos de aprobarse esta reforma:

El diputado local panista, Rigoberto Mares Aguilar, coincide en que el INE ha brindado certeza a los procesos electorales, en buena medida con el trabajo de los ciudadanos que defienden la democracia.

El legislador comenta que con esta iniciativa el presidente López Obrador busca apropiarse de los órganos electorales y, de aprobarse, las elecciones serían controladas por el Gobierno.

“Eso nos parece una regresión hacia el autoritarismo y por supuesto que no la compartimos al igual que no la comparten cientos de miles de personas en todo el país, como ya lo vimos en la marcha del pasado domingo. Eso, entre otros elementos, que me parece que vulneran los procesos, que vulneran las elecciones, que vulneran nuestra democracia y que por supuesto nosotros no estaríamos a favor”, manifiesta.

Por su parte, María Luisa Ojeda González, diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que está en contra de la propuesta de reforma electoral, al considerarla un grave retroceso para el país.

Paz Ochoa Amador, legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), opina que la iniciativa de reforma debilita a una institución como el INE, que goza del respaldo de la comunidad internacional.

Otros representantes locales y federales, como los diputados panistas Blanca Márquez y Marco Antonio Almendariz Puppo, guardaron silencio sobre la reforma electoral y evadieron responder a las reiteradas peticiones de entrevista que les fueron enviadas.

Mientras que otros evitan dar a conocer su postura sobre la reforma electoral. Es el caso de la legisladora local de Fuerza México, Lorena Marbella González Díaz, quien opina que la reforma propuesta por López Obrador es un tema que corresponde a la cancha federal.

“Tiene cosas muy buenas, sin lugar a dudas. Tiene otras tantas que en las regiones no son tan bien vistas, pero no me cabe la menor duda de que (los legisladores) habrán de hacer su mayor esfuerzo para el análisis y el mejor resultado (…) No me gustaría ahondar en algún tema en específico ya que todos los temas en los que pudiéramos nosotros estar a favor o en contra primeramente se tienen que discutir allá”, dice la diputada local.