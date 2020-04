Diputados de 8 fuerzas políticas piden diálogo al bloque de Morena para restablecer el Congreso

La Paz.- A través de un video, los ocho diputados suspendidos de sus funciones de la actual legislatura estatal hacen una invitación al bloque de legisladores de Morena a dejar de lado diferencias personales y de grupo, ya sin demora y abrir el camino al consenso, establecer una mesa de diálogo y anteponer el amor por Baja California Sur en estos momentos de contingencia por la pandemia, y todos “cumplir con nuestra responsabilidad histórica”, esperando una pronta respuesta del otro grupo de diputados, porque es lo que esperan los ciudadanos.

Cada uno de los ocho diputados de cinco fuerzas políticas toma la palabra en este video donde dejan en claro que rechazan las suplencias, que se debe respetar el voto y la ley, destacando que apelaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esta crisis ocurrió antes de que estallara la emergencia sanitaria que demandó distanciamiento social y apagón económico; reiteran que la situación que vive el estado ha llevado a miles de familias a la enfermedad, a la escasez y a la angustia, es uno de los desafíos más graves que ha enfrentado esta tierra.

Entrevistado al respecto, el diputado, José Luis Pérpuly Drew del Partido Acción Nacional, aseveró que el objetivo del video es una invitación a una mesa de diálogo para llegar a acuerdos por el bien del estado, ya que actualmente se encuentra secuestrado el recinto oficial por parte de la fracción de Morena y la imagen que se manda a la sociedad, es de que aparentemente se están llevando sesiones, pero que son ficticias, ilegales, al grado que ya no hay reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo ni se han estado publicando los acuerdos que se toman en la gaceta oficial.

“Nos dieron aparentemente de baja a los ocho diputados por haber faltado, pero no es así, nosotros nos apegamos a lo que estipula la ley reglamentaria y no hay destitución como tal, pero a lo que le estamos apostando es a tomar decisiones en bien de la sociedad en estos momentos tan críticos y prácticamente no ha estado participando el Poder Legislativo en la toma de decisiones, le han dejado toda esa carga al Poder Ejecutivo, que necesita el respaldo del Legislativo. Baja California Sur necesita estar con un Poder Legislativo donde estén tomando las decisiones que ayuden a mitigar este problema de salud pero ante todo el económico”, subrayó.

Abundó que a diferencia del grupo parlamentario de Morena han recurrido a diferentes tribunales, a la SCJN para que coadyuve en la toma de decisiones y que se reinstale la legalidad en el Congreso, pero aún así consideró que sí es posible llegar a una mesa de diálogo para acuerdos por el bien de BCS.

Hasta el momento, dijo, no ha habido respuesta al mensaje de diálogo que han ofrecido los 8 diputados: Daniela Rubio Avilés del Partido Humanista; Anita Beltrán Peralta del PRI; Bety Rocha y José Luis Pérpuli del PAN; Lorenia Montaño, Perla Flores Leyva, Rigoberto Murillo del Partido Encuentro Social y Marisela Pineda del PRD, concluyó José Luis Pérpuli.

En respuesta a este llamado, el diputado local Humberto Arce Cordero, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, dijo que los morenistas están abiertos al diálogo, pero seguirán en función los suplentes y son con ellos con quienes van a trabajar por el bien de Sudcalifornia y con los diputados suspendidos volverán a platicar con mucho gusto y mucha responsabilidad, en el siguiente periodo, en septiembre, ya que regresen.

Cuestionó: “dicen muchas mentiras los ocho diputados en su video, no hay nada que reinstalar, el Congreso siempre ha estado instalado, ellos dejaron de asistir a las sesiones, nosotros nunca nos hemos negado al diálogo, lo que quieren es hacer arreglos en lo oscurito, porque nosotros nunca nos hemos negado a platicar, siempre hemos estado en las sesiones, ellos decidieron no asistir, no debatir en el pleno ni participar en los trabajos del Congreso, y ahora que nosotros, apegados a la Constitución, derivado de sus faltas llamamos a los suplentes, ahora sacan este video que la verdad no entiendo porqué”.