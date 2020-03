Diputados fueron mal informados sobre trabajadores basificados del Congreso

La Paz.- En el proceso de otorgar bases a los trabajadores del Congreso del Estado, se evitó el “estira y afloje” por parte del delegado sindical, quien mal informó a los legisladores sobre el tema, declaró la diputada local, Perla Flores Leyva.

“Este muchacho (delegado sindical) fue a hacer una manifestación y dentro de ésta desinformó a las y los diputados de algo que ya estaba aprobado por la Junta de Gobierno”.

Durante una rueda de prensa ofrecida por la propia legisladora, aclaró que el otorgamiento de bases solamente fue un acto de justicia a dichos trabajadores porque, en otros procesos de basificación eran olvidados y no los tomaban en cuenta.

Asimismo, sentenció que las bases no están condicionadas a la base sindical como era antes; es decir, hoy solamente tiene su certeza laboral sin pertenecer a un sindicato, en este caso, al de Burócratas en La Paz.

En ese tenor, explicó que el delegado sindical del Congreso del Estado no tiene ni debería tener ninguna injerencia en el otorgamiento de dichas bases; al contrario, “debería estar buscándolos para que se integren al Sindicato”.

“Se ha visto con anterioridad que él elegía a quiénes iban a ser los beneficiados con bases; se daban un máximo de cinco o seis bases y hasta ahí llegaba. Entonces, no pueden estar en una eterna espera los trabajadores por derecho que les establece la propia ley”, dijo.

Flores Leyva subrayó que no se hizo una selección de quiénes sí y quiénes no tendrían una base por su ideología, religión o preferencias, sino que sólo se tomó el requisito de tener más de diez años de servicio en el Poder Legislativo; en otras palabras, que se le hizo justicia y fue apegado a la legalidad.

Expuso que desde noviembre de 2019 se presentó un proyecto de basificación a los diputados; no obstante, por los trabajos en materia legislativa de fin de año, no se pudo continuar sino hasta febrero de este 2020 cuando ya se tuvo el análisis y se instruyó al Oficial Mayor iniciar los trámites.

Comentó que en reunión de los diputados presentes en la Junta de Gobierno que ella presidía, por unanimidad y firma se avaló el proyecto.

“No pueden desdecirse de lo que ellos mismos aprobaron”.

La diputada precisó que estas bases surtirán efecto a partir de enero de 2021 para no afectar el presupuesto 2020. Acotó que la gran mayoría ya contaba con un salario mayor al que tiene hoy un trabajador basificado, por ende, no impactaría al presupuesto del Congreso del Estado.

En la rueda de prensa, la diputada pasó lista a todos los trabajadores, entre ellos ejercen funciones de jardinería, intendencia, auxiliares administrativos, vigilancia, asesores o en el área informática.

Sostuvo que los derechos reconocidos a los trabajadores ya no se los pueden quitar; pero, en el caso de que los propios diputados promovieran una demanda, dijo que sería incongruente que no cumplan lo que establece la ley, por lo que los invitó a que no lo hicieran.