La Dirección Municipal de Turismo ha creado alianzas e impulsado actividades para beneficio de Los Cabos

Durante el primer año de gestiones de la XIV Administración que preside Oscar Leggs Castro, la Dirección Municipal de Turismo de Los Cabos a cargo de Donna Lauren Jeffries Álvarez, ha creado alianzas estratégicas para intercambiar e implementar buenas prácticas de fomento al turismo mediante el programa “Ciudades Hermanas y Redes de Cooperación Internacionales”; como parte de este proyecto, se hizo la instalación del Comité de Ciudades Hermanas, aprobándose el perfil municipal y se han generado cartas de intención para hermanamiento con San Pedro Garza García, Nuevo León; Palo Alto, EEUU; Manila, Filipinas; Orizaba, Veracruz y Sevilla, España; asimismo, se da seguimiento a los hermanamientos con municipios como Acapulco de Juárez, Guerrero y Zacatecas, Zacatecas.

Por otra parte, se ha impulsado y gestionado la construcción de infraestructura ecoturística en localidades rurales y sitios naturales, que mejoren la calidad de estos atractivos turísticos, esto ligado a un programa de activación permanente de los mismos, que involucra actividades artísticas, comercio artesanal y producción local; de igual manera, la Dirección Municipal de Turismo a través del programa “Noches de Turismo Rural en La Ribera”, fortalece la economía de los productores locales, promoviendo el arraigo cultural y enalteciendo las bellezas naturales.

Asimismo, con la meta de fomentar la inversión y en consecuencia generar empleos, la Dirección Municipal de Turismo promovió una bolsa de trabajo para comunidades rurales, así como para efectuar un acercamiento con diferentes prestadores de servicios turísticos en Santiago y El Refugio.

Además, han apoyado eventos deportivos asociados a atractivos naturales y actividades de todo terreno, nacionales e internacionales, como: off road, senderismo y ciclismo de montaña, entre otros; en conjunto con otras dependencias, se brindó apoyo en proyectos como: Rally Mexican Norra 1000, Carrera off road en honor de Chico Villagómez, evento Súper Human, torneo de Pickleball, Abierto de Tenis Mifel 250, torneo Fishing for Hope y Torneo de Pesca Buenavista Bisbee East Cape Off Shore.

Para finalizar, se hace hincapié en que la Dirección Municipal de Turismo encabezada por Donna Lauren Jeffries Álvarez, busca posicionar a Los Cabos de manera internacional, con actividades que promuevan los atractivos del destino, para beneficio de la población.