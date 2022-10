Directivos amenazan a docentes por participación en paro laboral

Luego de que el Movimiento Sindical Cabeño (MSC), llamara a los docentes y maestros a un paro laboral el día de mañana por la carencia de atención al sector por poco más de 20 años, el representante del MSC, Luis Miguel Ramírez Rivera, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, informó que fueron amenazados por directivos institucionales, jefes de sector y supervisores.

Expuso que si bien se han realizado avances menores en torno a esta problemática tales como el bono que mes con mes se entrega a docentes, maestros y trabajadores del estado en Baja California Sur; la basificación y otorgamiento de plazas es un tema que aqueja y afecta a cientos de familias ya que no solamente son los docentes y trabajadores, sino también cada uno de los integrantes de las familias, los que sufren al no tener un ingreso digno.

Luis Miguel Ramírez Rivera, representante del Movimiento Sindical Cabeño, invitó a los docentes a unir fuerzas ante esta problemática.

“No queremos más represión de tu parte. Queremos que seas empático con tu compañero, recuerda que eres padre, eres madre, eres hermano, eres tío, eres compañero, que no se te olvide eso, porque para la SEP somos un número más, pero nosotros somos un equipo que queremos sacar adelante este problema. Únete compañero, no dividas, únete, apóyanos desde tu trinchera desde tu poder, desde lo que tú puedas hacer, apóyanos no nos láseres más”.