Director de “Hombres de negro” revela que sufrió abuso sexual de niño

(Notimex).-Barry Sonnenfeld, confiesa en el libro de memorias Call Your Mother: Memoirs of a Neurotic Filmmaker, que sale a la venta este 10 de marzo, que fue abusado sexualmente cuando era niño.

El director de cintas como Hombres de negro, de 66 años, comparte los detalles de ese suceso trágico. En una nota de la revista People, revela que sufrió abuso por parte de un primo, al que identifica como CM, o el primo Mike the Child Molester, en sus memorías.

En el texto, el director refiere que CM también abuso de otros integrantes de su familia y de otros niños del barrio. En recientes decalraciones a Page Six, Sonnenfeld aseguró que en 2014 enfrentó a su padre por el abuso, y éste le dijo que algo sabía, pero no le dio mayor importancia.

Sonnenfeld refiere que su padre le comentó que “en primer lugar, Barry, no olvides que el abuso sexual infantil no tenía el mismo estigma que tenía ahora. Nunca pensé que Mike estaba abusando de ti. Sólo pensé que estaba jugando con tu pene”, le dijo.

El director describe la escena en sus memorias, horrorizado por la respusta de su padre. “¿Qué clase de padre permite que un hombre toque el pene de su hijo?”.

De acuerdo a Page Six, en el libro dice: “Toda mi vida me había convencido de que mis padres, por imperfectos que fueran, me amaban. Seguramente no habían entendido el alcance total del tortuoso abuso de Mike. Pero estaba equivocado. Ellos sabían … Mi madre, mi padre y CM, el CM debería haber sido encarcelado”.