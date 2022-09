El director de Red Bull Racing apunta contra “Checo” Pérez

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, apuntó contra el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez por el resultado obtenido en el Gran Premio de Países Bajos.

“Desafortunadamente ‘Checo’ fue adelantado por Carlos en el reinicio. Él quería usar neumáticos medios para el último stint, porque era el neumático con el que se sentía mejor. (…) Creo que no debimos hacerle caso y usar los suaves” comentó Horner.

No fue el mejor fin de semana para el tapatío, ya que tuvo un incidente en la última vuelta de la clasificación y lo colocó en el quinto lugar para el arranque de carrera. Esta mañana, en el Circuito de Zandvoort no pudo terminar en una mejor posición a raíz del uso de neumáticos, lo que causó que Pérez no alcanzara la velocidad ideal para posicionarse.

Finalmente, Christian Horner habló sobre la posibilidad de ganar el campeonato y subcampeonato de pilotos de la mano de Verstappen y Pérez, ya que el piloto neerlandés ya tiene prácticamente el título en su bolsillo, pero el mexicano tendrá que competir con el monegasco Charles Leclerc, ya que los dos se encuentran con 201 puntos, pero el piloto de Ferrari tiene mejor posición al tener tres victorias en la temporada por una de Pérez.