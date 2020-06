Discapacitado denuncia discriminación en servicio médico

Amir Villalobos García quién es una persona con discapacidad denunció ante las cámaras de CPS Noticias que fue discriminado por su condición física en el Hospital General de San José del Cabo, luego que el día viernes 29 de mayo acudió a la farmacia a comprar el medicamento que debe tomar diariamente y al no ver un escalón, se fue de frente, resultando con una fractura de tibia y peroné:

“El mismo viernes que fui al hospital general, entre las 9:30 y 10 de la noche, me tocó un doctor muy déspota que me dijo que no tenían trauma y que me fuera para mi casa, que tenían personas con fracturas expuestas por más de un mes, que me fuera, que no había problema, le pregunté que si no iba hacer absolutamente nada, y me sacó unas radiografías, mismas que aún siguen en el hospital, por lo que tengo desde el viernes echando vueltas que porque no tienen trauma; fui antier en la noche, me volvió a tocar el mismo doctor, aquí traigo el papel que me hizo ese doctor donde especifica lo de la fractura, se llama Alejandro Vallejo Flores, el doctor que me atendió esas dos noches”.

Destacó que el jueves por la mañana acudió de nueva cuenta alrededor de las 11 por lo que solo le tomaron los datos y lo hicieron esperar alrededor de 2 horas, obteniendo una actitud déspota por parte del personal de admisión hospitalaria así como de otro doctor; destacando que siente violentados sus derechos humanos, asimismo, dijo se sientiódiscriminado:

“Eso que ni que, porque el doctor me dijo, es que tú no caminas; me conoce de tiempo atrás porque tuve una lesión debido a un problema por lo que estuve cuatro meses en cama por fractura en la cadera, la pelvis y el fémur, entonces, digo yo, ¿porque yo no camino, no tengo derecho a que me atiendan? Ciertamente mi sensibilidad en las piernas no es para sentir dolor porque mi accidente fue en la columna y perdí la sensibilidad en las piernas, pero al final de cuentas la fractura está hecha, entonces, ¿a quien me acerco si no es a ellos?”.

Por último, el ciudadano solicitó apoyo de la comunidad y hace un llamado a médicos que quieran brindarle ayuda, por lo que compartió su teléfono 624 35 558 60.

Fotos: Julio Parra