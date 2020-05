Discrepancia en cifras entre gobiernos se debe a los criterios para dar de alta a los pacientes: George Flores

La Paz.- El secretario de Salud en Baja California Sur, Víctor George Flores aclaró sobre las inconsistencias en las cifras que ofrece el Gobierno federal, a través del subsecretario Hugo López Gatell sobre BCS y las que aparecen en la página del Gobierno del Estado con relación a los casos activos de Covid-19.

Al respecto el funcionario estatal explicó que esto se debe a que el Gobierno del Estado mantiene vigentes a los pacientes hasta los 21 días de vigilancia médica, mientras que el Gobierno federal únicamente contempla 14 días.

En ese sentido, aseguró que hay pacientes que después de los 14 días siguen presentando algún síntoma por ello la decisión del Gobierno de BCS es darlos de alta a los 21 días, esto de alguna manera, reconoció, se refleja en las cifras de los casos activos.

George Flores sostuvo que con esto se da garantía a la población que no habrá más contagios.

“Esto se hace por mayor seguridad para todos, ya que algunos pacientes después de los 14 días aún tienen síntomas, ya sea tos o dolor de cabeza, por ello la decisión de extender el alta hasta que el paciente no tenga síntomas”, señaló.

Dijo que también a estas insistencias se suma que el IMSS realiza sus pruebas en el laboratorio en CDMX y en algunas ocasiones la información se actualiza desde la capital del país.

Por su parte Ana Luisa Guluarte Castro, coordinadora de las estrategias estatales salud para la prevención del Covid-19 confirmó que esta discrepancia se debe a los criterios del Gobierno federal y estatal para dar de alta a los pacientes y no por algún error.

Mencionó que esta disposición de dar de alta a los pacientes a los 21 días se tomó en el Comité Estatal de Seguridad en Salud.