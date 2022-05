Discriminación y violencia contra la comunidad LGBT+ aún arraigada en BCS

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que se conmemora este 17 de mayo, Raúl Pérez, presidente de Codisex Los Cabos A.C, señaló que en Baja California Sur y Los Cabos poco ha sido lo que se ha avanzado en materia de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTIQ.

Raúl Pérez destacó que en pleno siglo 21 se puede creer que se ha avanzado, lamentablemente es lo contrario.

“La población está en crecimiento, está obviamente llegando más gente de fuera con ideas muy arraigadas, con problemáticas de cero tolerancias hacia ciertos temas y desafortunadamente eso ha repercutido en las violencias que vivimos y hablemos no solamente en crímenes de odio que desafortunadamente es algo que se ha ido presentando a lo largo de Baja California Sur, sino también las violencias en cuestión de contratación por parte de las empresas, de algunos procesos por ejemplo empresas que realizan pruebas de VIH para personas que van a ser un proceso de contratación, violencias donde personas trans no tienen acceso a ciertas oportunidades a pesar de tener los conocimientos, la preparación y la experiencia porque pues no quieren problemas”, expresó.