Discutirán diputados iniciativa de reorientación del PEF ante emergencia: Alfredo Porras

San José del Cabo.- Será el próximo cinco de mayo cuando los diputados federales en el pleno de la Cámara Alta analizarán la iniciativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ante la emergencia por el Covid-19.

Así lo informó el diputado federal Alfredo Porras Domínguez, quien subrayó que solamente los legisladores pueden tomar esta decisión para evitar susceptibilidades y cualquier situación se analizará en el pleno de la Cámara de Diputados.

En este momento ya está la propuesta en la Comisión de Presupuesto misma que está integrada por los diputados de todos los partidos y habrán de presentar un dictamen al pleno.

“En el pleno se decide, se discute si se realizarán modificaciones, lo importante es que el Presidente pueda tener para México los recursos que requiere la pandemia, el sector Salud y creo que sin más ánimo de polemizar, con mucha objetividad, veremos los números”, planteó.

Luego de que los diputados del PAN plantearan su rechazo a esta iniciativa del Presidente y que no le entregarán un cheque en blanco, se le preguntó al diputado federal por el Partido del Trabajo su opinión, a lo que dijo que está de acuerdo en hacer lo necesario para lograr cortar la pandemia.

“Definitivamente tiene que haber un cambio porque no se podrían sustentar los gastos que se requieren sin una modificación, cuando hicimos el presupuesto el año pasado no estaba esta variable considerada, esto hace que nos activemos todos, que nos pongamos las pilas pero pensando en México, no en cuestiones políticas”.

Recalcó que hoy más que nunca se requiere el ahorro y por eso se van a eliminar 10 subsecretarías, y también se recortó el salario y se está considerando no pagar aguinaldos, entre otras adecuaciones. Lo que propone el titular del Ejecutivo es redireccionar más recursos al sector Salud.

Reiteró que en lo personal tiene muchos cuestionamientos que hacer y lo planteará en el pleno de la Cámara de Diputados, pero dijo estar de acuerdo en el tema de los aguinaldos, porque la solidaridad es la palabra ahora, ante esta difícil situación de salud y económica en el país.