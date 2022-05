Disminuye el interés de la población en BCS por la vacuna contra Covid-19

Disminuye el interés de la población por participar en las jornadas de vacunación contra Covid-19, luego de que a inicios de la pandemia los sudcalifornianos hacían largas filas de espera para ser inoculados, hoy resulta todo lo contrario.

La baja demanda ha sido evidente en los últimos días en los centros de vacunación, en el cual los interesados podrán acudir a vacunarse incluso sin cita previa. De acuerdo con la Delegada de programas para el desarrollo de BCS, Yanssen Weinschelbaum, han analizado las posibles causas, arrojando como resultado, que la falta de interés se debe a que los ciudadanos se sienten seguros al contar tan solo con la aplicación de una vacuna

“Hemos estado inmersos en las valoraciones, y los ciudadanos han manifestado que tiene que ver con secuelas de la vacuna, la gente no tolera el dolor de brazo o cabeza, los efectos hoy no se compensan con el miedo de morir en el cuál en un inicio a la gente no le importaba los efectos secundarios” informó.