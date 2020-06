Disminuyen 90% incendios en “La Ballena”: Bomberos SJC

Los Cabos.- Federico Pineda Garza, comandante de Bomberos de San José del Cabo indicó que los incendios en el predio ejidal mejor conocido como La Ballena han disminuido comparado con semanas anteriores.

El comandante señala que al día tenían alrededor de 5 a 8 servicios diarios, hoy sólo acuden de 1 a 2 veces por día, disminuyendo hasta el 90%.

“Seguimos atendiendo servicios en La Ballena pero cada vez más aislados, no tan seguidos y no tan grandes. Cada vez la gente es más consciente y hace pequeños montones de basura que queman dentro de sus propios terrenos. Los lugares donde se van presentando varían, por ejemplo en la colonia La Ballena están haciendo limpia de terrenos y le prenden fuego de manera seccionada o por etapas. Pareciera que las personas ya no están invadiendo el área, que son terrenos que ya tienen propietarios y que están aprovechando y limpiando”.