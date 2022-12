¡Regalo de navidad adelantado! Disminuyen los precios del gas LP en Baja California Sur

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la responsable de presentar los precios máximos de gas LP para cada entidad federativa y de acuerdo a Petróleos Mexicanos (Pemex), la densidad del gas LP es de 0.54 kilos/litro (a una temperatura de 15. 56º C) esto quiere decir que, la cantidad de capacidad de tu cilindro (en kilos) lo tienes que dividir entre 0.54 kilos/litro, la fórmula para el cilindro de 30 kg queda de la siguiente manera: 30 / 0.54= 55.5 litros, ahora debemos multiplicar 55.5 por el precio actual en kilogramos. Con esta fórmula podemos calcular el costo del cilindro de gas.

Para la semana del 18 al 24 de diciembre, los precios máximos registrados para Baja California Sur se conformarán de la siguiente manera: El municipio de Los Cabos contará con un precio por kilogramo y litro respectivamente de $22.79 y $12.31 por lo cual el cilindro de 30 kilogramos tendrá un costo de $1,264.84. Presentando de esta manera una reducción de $34.41 en relación a la semana correspondiente del 11 al 17 de diciembre.

Los municipios de Loreto y Mulegé presentan un costo para esta semana de $23.09 pesos por kilogramos y $12.47 pesos por litro realizando la fórmula presentada por Pemex el cilindro de gas LP de 30 kg tendrá un costo de $1,281.49, razón por la cual ha tenido un descenso en el costo a comparación de la semana pasada de $35.52.

Por otro lado, La Paz cuenta con un precio de venta a partir del día 18 de diciembre de $22.67 por kilogramo y $12.24 por litro, reflejando de esta manera un costo de $1,258.18 replicando una disminución en el costo ya que la semana pasada el costo del cilindro de gas LP $1,292.59 presentando la disminución de $34.41.

El gas LP es un energético que en casi todos los hogares se utiliza y para que podamos hacer un buen uso de este energético durante la temporada decembrina, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos te comparte algunos consejos para un mayor ahorro del gas LP al momento de cocinar.

Es fundamental verificar el correcto uso de hornillas: El tamaño de la hornilla no debe rebasar el tamaño de la olla o sartén para que el calor no se escape y tarde más tiempo en calentarse. Al usar una tapa en cada una de las cacerolas o sartén se puede asegurar que el calor no se escape y se pueda reducir el tiempo de cocción de los alimentos.

Así mismo se recomienda verificar de forma periódica el color de la flama: Una llama amarilla quiere decir que nuestro proceso de quemado está incompleto, es decir, que no se está aprovechando el gas por completo.

Se recuerda a la ciudadanía que la determinación de los precios máximos toma en cuenta parámetros de eficiencia y costos de cada tipo de planta, rentabilidad de la distribución, costo de impuestos, eficiencia tecnológica y características de cada región, entre otros criterios.