Disminuyen traslados de pacientes COVID-19 en CSL

La baja considerable de casos activos por Covid-19 comienza a ser evidente con la disminución del número de traslados a los hospitales y las atenciones que se realizan de manera directa en los domicilios de las personas infectadas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, a través de su comandante Juan Carbajal Figueroa, comentó que durante la segunda y tercera ola se atendían de manera diaria hasta diez servicios, ocasionando que hospitales y cuerpos de emergencia no se dieran abasto para atender la gran demanda que existía por parte de la ciudadanía.

“Diariamente en los meses de mayor impacto cubrimos entre siete y diez servicios, no solamente de traslado de hospital, sino también de atención en casas. Recordamos qué personas no fueron trasladadas al hospital, debido a que no lo autorizaba y prefieren atenderse en su casa. Bomberos enviaban a sus paramédicos para que atendieran a los pacientes para la colocación del oxígeno o colocación de algunos medicamentos”.