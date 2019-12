Disminuyen ventas de manera considerable en el Mercado Municipal, expone vendedor regional

Daniel Amador, vendedor del establecimiento Carnes y Derivados Los Cabos ubicado en el Mercado Municipal Alberto Alvarado Arámburo de San José del Cabo, dio a conocer que esta temporada navideña se ha hecho notable una baja significativa en la ventas de productos regionales, donde señala que la preferencia de los consumidores hacia los supermercados ha incrementado, ocasionando que lo vendedores y productores regionales presenten una baja en sus ventas con respecto a otros años.

“Está un poco más tranquilo este año, aún no se elevan tanto las ventas, en la cuestión de la venta de los menudos sí, pero en años pasados en estas fechas ya se estaba vendiendo hasta el pollo, que no se vende casi en esta temporada, antes se cotizaba, pero este año no lo están pidiendo tanto”.

Destacó que en la temporada decembrina los productos que los ciudadanos adquieren más son los menudos, las cabezas, lomos de puerco, piernas de puerco y pavos.

El vendedor explicó que a los ciudadanos se les facilita la compra de productos en los supermercados ya que cuentan con gran abundancia, mientras que en los establecimientos regionales los productos se manejan por pedido, a causa de que los mismos consumidores no visitan el Mercado Municipal de una manera constante, lo que representa una pérdida en los negocios ya que si se llegase a contar con los productos se pueden echar a perder.

En relación a esto, la ciudadana Vicky Pérez de origen colombiano, comentó que se encuentra preparándose para estar en familia, donde principalmente celebrará con una “cena de gallo” en punto de las 12 de la noche del día 24 de diciembre, confirmó que acudió al Mercado Municipal para abastecerse de productos para su cena.

“Somos una sociedad de consumo, donde tratamos siempre de buscar lo más barato y lo más fácil, yo trato de ser un poco equilibrada y hay unas cosas que definitivamente las encuentro en los supermercados y hay otras cosas que trato de buscarlas en los mercaditos, en el mercado orgánico, en el mercado regional y en el mercado municipal” indicó la ciudadana.