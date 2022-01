Disparan a sobrina de Floyd mientras dormía

Arianna Delane, la sobrina de 4 años de George Floyd, un hombre afroamericano que murió asfixiado durante un procedimiento de arresto a manos de un policía en Minneapolis, Estados Unidos, presuntamente habría recibido un disparo en el abdomen, mientras dormía en su casa ubicada en Houston, Texas.

De acuerdo a la ABC News, el suceso ocurrió en Año Nuevo, luego de que se registrara un tiroteo en el apartamento de la familia de Floyd, en la calle 3300 de Yellowstone Blvd., alrededor de las tres de la mañana, lugar donde se encontraban cuatro menores y dos adultos.

Derrick Delane, padre de la menor, contó que los disparos entraron en el segundo piso, justamente en el dormitorio delantero en donde estaba la pequeña. Mencionó que se percató del accidente, cuando Arianna le avisó asustada de que la habían herido y que al acudir a revisar lo que pasaba la vió repleta de sangre, la menor dijo no haber visto nada, ya que se encontraba dormida.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.

On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) January 4, 2022