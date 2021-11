Disparo accidental provoca pánico en aeropuerto de Atlanta

Una “descarga accidental” de un arma de fuego en el aeropuerto internacional de Atlanta provocó el caos en algunos viajeros y ocasionó retrasos en los vuelos.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tuiteó que “todo estaba despejado” y que “están comenzando las operaciones normales”. El Departamento de Policía local dijo que parece que un arma de fuego se disparó accidentalmente cerca del punto de control de seguridad principal alrededor de la 1:30 pm ET. No se han reportado heridos y la policía mencionó que estaban trabajando para determinar las circunstancias que rodearon el incidente, reportaron CBS News y CNN.

