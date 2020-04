Docentes enfrentan gran reto de impartir clases de manera virtual, refiere SNTE

Cabo San Lucas.- Elmuth Castillo Sandoval, integrante del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Cabo San Lucas, dio a conocer que maestros de los diferentes niveles educativos están confundidos y ante el gran reto de llevar a cabo con éxito el apoyo para concluir el ciclo escolar con apoyo de la televisión y de la tecnología, se requiere de alguna capacitación.

Explicó que las autoridades educativas en el estado han establecido una serie de lineamientos a seguir para impartir las clases a los alumnos, ya sea a través de canales televisivos y/o de la tecnología, además de evaluar el tercer periodo promediando los resultados obtenidos en los dos primeros, por lo que maestros se sienten confundidos.

“Por televisión es muy complicado, pusieron las clases de Preescolar a las 6 de la mañana, imagínate que niño de Preescolar se va a despertar a esa hora a ver una clase, está medio complicado, porque no habido reuniones como tal, ni sindicales, ni escolares, pero en las redes sociales, los maestros se están organizando y coordinando sobre cómo le van a hacer para obtener esa evaluación”.

Recalcó que los maestros están mandando trabajos a sus alumnos, para de este modo evaluar el tercer periodo del ciclo escolar, esto mientras la comunidad escolar regresa a clases este primero de junio, retorno que deberá ser con todas las medidas de seguridad para evitar riesgos para los alumnos, docentes y administrativos.

“Hay una duda ahorita y es que las escuelas están solas y tienen árboles que se ocupa regar, alguien debe darse las vueltas a los planteles, así que algunos directores se ponen de acuerdo con algunos trabajadores para que se echan la vuelta a las escuelas a regar los árboles de carrerita”.

Añadió que el nuevo método para impartir las clases funciona de acuerdo a las medidas de lo posible, ya que hay maestros que no son diestros o no tienen acceso 100% a la tecnología, por lo que buscan otros mecanismos para tener contacto con los alumnos.