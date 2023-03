Docentes solicitan más planteles educativos en Los Cabos

Profesores y directivos de las escuelas secundaría Constituyentes y Primaria Francisco Romero Escopinichi, realizaron un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal para la creación de más instituciones educativas, ya que la construcción de aulas interactivas no es suficiente, debido a que el aumento de la matrícula estudiantes sobrepasa los servicios que puede otorgar los inmuebles educativos.

“Tenemos prestada un aula didáctica, porque originalmente era para el equipo de USAER, pero como creció nuestra matrícula tenemos la necesidad de más aulas, pero incluso yo diría y me atrevo a decirlo aquí adelante de todos nuestros estudiantes, Los Cabos necesita más escuelas, ya no es suficiente construir más aulas didácticas , ¿qué pasa? tenemos una matrícula que nos rebasa y colapsa nuestro sistema de energía eléctrica”.

Autoridades estatales y municipales realizaron la entrega de obras en Cabo San Lucas, siendo la secundaría Constituyentes y la Primaria Francisco Romero Escopinichi las dos instituciones educativas beneficiadas, con la construcción de 3 aulas didácticas en la planta alta, cubo de escaleras y suministro de mobiliario, mientras que la escuela primaria recibió la construcción de 2 aulas didácticas, cubo de escaleras y suministro de mobiliario con una inversión total de 7 millones 172 mil 47 pesos.

Sin embargo, CPS Noticias tuvo la oportunidad de cuestionar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, para conocer si en el municipio de Los Cabos se cuenta con el espacio suficiente en las escuelas públicas de nivel básico, luego de que la asociación de padres de familia de Los Cabos declaró a este medio que existen por lo menos 65 adolescentes sin espacio educativo, ante este cuestionamiento Alicia Meza Ozuna titular de la SEP negó que existan alumnos que no cuente con espacios en alguna institución, contradiciendo las declaraciones de padres de familia.

“A nosotros no, no nos ha quedado ningún niño o niña que quiera asistir al sistema de preescolar, primaria y secundaria no se nos queda afuera porque hemos tenido espacios y hemos buscado como solucionarlo. Entonces en ningún centro educativo se quedarán espacios sin que puedan ser ocupados, siempre estamos muy atentos, ningún niño se quedará sin lugar, eso sí se los aseguro”.