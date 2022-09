Doctor del ISSSTE se negó a operar un niño de emergencia

Un médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el municipio de Mulegé, negó la atención hospitalaria a un niño con apendicitis que necesitaba una intervención quirúrgica de emergencia. Los hechos ocurrieron en el transcurso de este jueves mientras estaban siendo impactados por el huracán categoría 1 ‘Kay’, así lo dio a conocer la alcaldesa, Edith Aguilar Villavicencio.

En la última sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, la funcionaria municipal relató que alrededor de las once de la mañana de este jueves, un padre de familia de la comunidad de Palo Verde la contactó para solicitar su ayuda debido a que su hijo necesitaba una cirugía urgente por apendicitis y el médico de guardia del seguro no quiso atenderlo.

“Después de que casi le rogamos y fue la policía y mandamos el ejército para tocarle las puertas, pues no nos abrieron ni le respondieron a la directora. Era en horario laboral y no acudió a atender a este niño. Anduvimos buscando alternativas y ya después encontramos un médico”, expuso.

Asimismo, dio su entero reconocimiento al doctor Godinez de 71 años de edad, porque se ofreció para operar al pequeño; sin embargo, la situación se complicó más cuando tuvieron dificultades con el quirófano de la clínica del ISSSTE, y tras varias llamadas con el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y la secretaria de Salud, Zazil Flores Aldape, lograron trasladarse al hospital general, en donde tampoco había energía eléctrica y la CFE les prestó una planta de luz auxiliar.

Fue hasta pasadas las 6:30 de la tarde, cuando el niño finalmente entró al quirófano para ser operado, más de seis horas después de que presentara la crisis médica.

En este sentido, el titular de gobierno, se manifestó en contra de este acto de negligencia:

“Les dije hace unos días y lo repito al pueblo de Baja California Sur, las dificultades sacan lo bueno y también sacan lo negativo, y no tengo que esconder nada, hay deficiencias y hay que superarlas. Debemos decirle a la comunidad esto podemos hacer, esto no está en nuestras manos, pero que no quede nada por hacer. Me da preocupación que quienes juraron servir a la gente cuando se titulan, no lo hagan con esmero y atención”.