“Doctora para ti”: así reclamó a estudiante por llamarla “Miss”

Debido al confinamiento causado por los contagios del COVID-19, las clases en línea han cobrado fuerza entre estudiantes de diferentes niveles académicos. Hemos sido testigos de maestros y maestras que ponen en evidencia su práctica docente. Tanto buenos, como malos ejercicios y ejemplos, se han expuesto a través de redes sociales.

En días recientes se hizo viral un video de una profesora de la Universidad Autónoma del estado de México, que en plena clase le reclama a un estudiante por llamarla “Miss”, cosa que le disgustó porque la profesora alega que las mujeres son minimizadas por ser unas simples “señoritas”.

“Miss”. “Yo no soy la señorita del restaurante y yo no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen ‘Mister’?”, dijo molesta y argumentó que eso era discriminación de género.

“Sólo a las mujeres no nos permiten tener un grado. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos”, refirió.