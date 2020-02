Documental “Elvis: That’s the Way it is”, listo para relanzamiento

El material fílmico podrá verse a partir del 22 de abril en 14 países

(Notimex).- El documental Elvis: That’s the Way it is, está listo para su relanzamiento en 14 países, el próximo 22 de abril, en el marco del 50 aniversario del estreno original de la película, realizada por MGM, bajo la dirección de Denis Sanders, que es una crónica sobre el regreso de Presley a los escenarios y las actuaciones musicales tras un periodo de rodaje de películas en Holllywood durante los años 60.

La mayor parte del material remasterizado fue filmado en el International Hotel en Las Vegas, con canciones que incluyen Love me Tender”, Sweet Caroline, Heartbreak Hotel, One Night y Suspicious Minds”, informó Variety.

Los conciertos presentados en la película son de 1970 y formaron parte de la primera gira de “El Rey del Rock and Roll”, quien fue uno de los cantantes estadunidenses más populares del siglo XX.

Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing, encargada de esta producción, aseguró: “Han pasado 50 años desde que se lanzó este documental, que cambió la carrera de ‘El Rey’, pero el legado duradero de Elvis Presley y su música se puede ver más claramente que nunca en cine, música y cultura”.

El material fílmico “Elvis: That’s the Way it is ” podrá verse a partir de abril en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania, Australia y Nueva Zelanda.

La empresa productora ha puesto en circulación otros títulos como Bring the Soul: The Movie, así como The Doors: Break on Thru-A Celebration of Ray Manzarek“, Saucerful of Secrets: Live at the Roundhouse. Además de filmaciones con Metallica, Depeche Mode, Slayer, Shakira, Gorillaz, Roger Waters, Rush, Grateful Dead, The Cure y Trey Anastasio