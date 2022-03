Ciudadanos no saben dónde denunciar ante incumplimiento de protocolos

A una semana de que Baja California Sur pasará a nivel uno, color verde, del semáforo de alertas sanitarias, ciudadanos han notado el relajamiento de los protocolos de salud en algunos establecimientos de diversos giros comerciales y restauranteros en la ciudad de La Paz.

Al preguntarles cuáles eran las medidas sanitarias que no se están cumpliendo, dijeron lo siguiente:

“Si acaso las están cumpliendo en un 50% pero no se cumple como debe de ser pues no usan el cubre bocas, muchas veces no hay gel, hay aglomeración de gente, y la verdad no creo que se vayan a cumplir”, manifestó Vicente Ibarra. Asimismo, María Castillo dijo que “en muchos lados no hay gel antibacterial, y tampoco tienen alguien en la puerta echando gel ni tomando temperatura y mucha gente ni se lo pone y entra como si nada”.

Aunque en algunos sitios todo parece correcto, los ciudadanos han observado muchas personas al interior de los establecimientos y con poca distancia entre unos y otros, situación que les preocupa ya que se sienten más propensos a un posible contagio de covid-19.

“Siento que en algunos establecimientos están todos amontonados, y eso lo deberían ver las personas competentes, vigilar más”, comentó Ana Aragón. Y Manuel Murillo apoyó este comentario, “y es que se me figura que saturan los negocios porque siempre se encuentra más gente de la que se debe estar permitido”.

A pesar de exponer sus inconformidades al preguntarles por el tema, los entrevistados mencionaron que no han interpuesto ninguna queja por no saber a qué instancia acudir, y en vez de denunciar deciden no volver a esos sitios o procuran asistir en horarios menos concurridos.

Si detectan que algún establecimiento no cumple con los protocolos de salud, pueden denunciarlo a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California Sur, en su página de internet www.coeprisbcs.gob.mx y dar click en la sección de “Denuncias”, la cual abrirá un cuestionario y en el tipo de denuncia seleccionar la opción “Covid 19”, y poner la información solicitada. O llamar al teléfono 12 2 50 41.