¿Dónde quedó el recurso federal para la mejora de las escuelas? Denuncian padres

Durante la visita realizada por el mandatario federal a la entidad el 6 de agosto del 2021, se mencionó la implementación de un programa denominado “La Escuela es Nuestra” (LEEN) donde, de acuerdo con el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se aplicarían 21 millones 600 mil pesos a 118 escuelas de Baja California Sur.

El programa buscaba que el recurso se destinará directamente a las Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas; esto para que se atendieran las necesidades primordiales de los centros educativos que, de acuerdo a los padres son: la falta de agua potable y la red eléctrica, tras permanecer más de un año cerradas por la alerta sanitaria.

Ante esto, la Asociación de Padres de Familia comentó que nunca recibieron el recurso de manera directa por parte de la federación; inclusive, señalan que el monto estipulado para cada plantel y sustentado en el número de alumnos es insuficiente para cubrir tan siquiera la pintura y el impermeabilizado del plantel.

“Para una institución que no escucha como la SEP, que no toma en consideración a los padres de familia; porque quiero decirte que jamás esta administración la Secretaría de Educación Pública no se ha reunido con nosotros. Para los planteles de Los Cabos, nada más para los planteles de Los Cabos, no alcanza para pintar las escuelas con ese dinero. Para pintarlas e impermeabilizarlas, no alcanza; no es nada realmente”.