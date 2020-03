Dos empleados de la OMS dan positivo al Covid-19

Dos empleados en la sede central de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra dieron positivo por Covid-19, informó hoy el portavoz de la organización Christian Lindmeier.

Los dos trabajadores “se encuentran en sus casas, autoaislados, y muestran síntomas”, mientras que sus compañeros de trabajo están en observación, señaló Lindmeier.

La OMS ya había reducido considerablemente la actividad dentro de sus “cuarteles generales” desde el pasado viernes, con muchos de sus empleados trabajando desde sus casas.

Los periodistas ya no están autorizados a entrar al recinto desde esta semana y las ruedas de prensa del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, son ahora íntegramente virtuales.

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020