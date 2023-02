Dos menores mueren tras estrellarse camión en guardería en Canadá

Dos niños pequeños murieron y varios resultaron heridos después de que un autobús se estrellara contra una guardería cerca de Montreal, Canadá; según la policia, el acto fue deliberado.

La policía canadiense no confirmó de inmediato la causa del choque, que dejó a varios niños atrapados debajo del vehículo, pero el conductor, un masculino de 51 años, fue arrestado por homicidio y conducción temeraria.

El autobús se estrelló contra un costado de la guardería, del lado del estacionamiento. Parte del techo se derrumbó sobre la parte delantera del vehículo.

Un gran perímetro de seguridad se dispuso alrededor del inmueble parcialmente destruido

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se dijo “devastado” por el incidente, señaló que si hay algo que el gobierno federal pueda hacer, estará allí.

My heart is with the people of Laval today. No words can take away the pain and fear that parents, children, and workers are feeling – but we are here for you. I’m keeping everyone affected by this unfathomable, tragic event in my thoughts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2023