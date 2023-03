¡Te quedan dos semanas para regularizar tu automóvil!

A punto de terminar marzo y la Secretaria de Finanzas y Administración de Baja California Sur está por concluir el periodo para las regularizaciones de automóviles de procedencia extranjera. Este decreto fue realizado por el Gobierno de México en el 2022. A finales de ese año se tenía un registro de 25 mil unidades, pero en la actualidad supera un poco más de los 27 mil.

Respecto al avance, Bertha Montaño, Secretaria de Finanzas y Administración, dijo que se desaceleró en las últimas semanas de febrero, pero que aún queda tiempo para que los conductores se apeguen a la normativa.

“Vamos avanzando, no ha estado tan activo como los meses anteriores, pero es un hecho que se termina el 31 de marzo[…] Al parecer sí, como es una tutela del Gobierno Federal, hasta ahorita lo que nosotros tenemos como el soporte normativo, es que se extendió el plazo hasta 31 de marzo”.

Aun cuando hubo programas de 50% de descuento a personas jubiladas, pensionadas y discapacitadas, las razones, principalmente, por las que no se cumple la regularización, se debe a que los dueños de los automóviles no tienen los recursos necesarios para cubrir la tarifa total, que es $5,000 pesos o, también, porque sus vehículos no cuentan los requisitos para ello.

Por ejemplo, uno de los requerimientos es que los carros no sean carros blindados o que hayan sido empleados en actos criminales.

“Que es un trámite muy simplificado y fácil. Se requieren 5000 pesos para lograrlo. 2,500 del trámite de regularización más 2,500 de las placas y la revista[…]no tengo el último corte, pero andamos alrededor de 27,000 poco más de 27,000 vehículos en total en todo el proceso”.

Vale la pena recordarle a la ciudadanía que todavía no realiza dicho trámite, lo que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, advirtió: que cabe la posibilidad para las personas que no lleven a cabo este procedimiento, podrán ser detenidas y las unidades retiradas de sus propietarios por las autoridades competentes.