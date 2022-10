Dron capta enfrentamiento entre cárteles en Tamaulipas

En redes sociales circula un video que se ha vuelto viral, tomado por un dron, en el que se observa un enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noroeste, ocurrido en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.

En las imágenes se observan cuatro vehículos tipo “monstruos” disparando armas de alto poder, presuntamente ametralladoras calibre .50, de las también se ve la luz que producen al ser accionadas. También se alcanza a distinguir una persona en uno los vehículos.

El dron capta además unos edificios ubicados a un costado de la carretera donde se desarrollan los hechos, mismos que parecen estar abandonados.

De acuerdo con el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, quien compartió el video en sus redes sociales, las imágenes fueron recuperadas por el Departamento de Seguridad de Texas, de un dron propiedad de uno de los grupos delictivos.

Señaló que el enfrentamiento, ocurrido recientemente, se debió a la lucha por el control de un importante corredor de contrabando.

NEW: Video recovered by @TxDPS from a cartel drone shows a recent gun battle between the Gulf & Northeast cartels near Ciudad Miguel Aleman, MX, just across from Roma, TX in the RGV. Tracers from .50 cal machine guns seen as they fight for control of important smuggling corridor. pic.twitter.com/wN4lgIsp5a

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 17, 2022