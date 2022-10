Marcelo Ebrard no descarta otros Juegos Olímpicos en México

El día de ayer en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó la pregunta de si a México le interesaría ser sede nuevamente de unos Juegos Olímpicos – los primeros fueron realizados en 1968- y el mandatario cedió la palabra al canciller Marcelo Ebrard, quien fue el encargado de comentar al respecto.

Unas nuevas Olimpiadas en el país. “¿Y por qué no?”, se preguntó el canciller Marcelo Ebrard, y continuó: “si ya hicimos una y tenemos las instalaciones olímpicas, ¿por qué México no lo va a tener? No hay una razón para que no lo hagamos”.

Ebrard confirmó que el gobierno mexicano analiza competir para que el país sea sede de los Juegos de 2036 o 2040.

El funcionario afirmó que si no se reserva desde ahora un lugar entre los postulantes y deja pendiente la candidatura, podrían pasar muchos años antes de que el país tenga otra justa veraniega.

Respecto a los integrantes de la Guardia Nacional que estarán en Qatar 2022, Ebrard aclaró que se trata de apenas 15 elementos que no realizarán labores policiacas, pues “sería extraterritorialidad”, sino que tendrán labores de apoyo a los 100 mil connacionales que se espera asistan al Mundial. A la par, habrá apoyo de funcionarios de otras dependencias del gobierno mexicano a fin de orientar y auxiliar ante cualquier problemática en que se puedan ver inmiscuidos los paisanos.

También el presidente de la República no dejó pasar la oportunidad para comentar su pronóstico del deporte de sus amores, el Béisbol y dijo: “La vez pasada lo dije, pero lo quiero repetir, voy Dodgers para campeón de la Serie Mundial”.