Ecología clausuró huerta en Todos Santos por no contar con usos de suelo, pero Juez le concedió la suspensión

El funcionario público reveló que el 17 de febrero del 2020 clausuraron el predio y al día siguiente un juez ordenó la suspensión de dicha acción al argumentar que son terrenos ejidales.

La Paz.- El director de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de La Paz Iván Pergue Rosales, con respecto a la situación del campo agrícola en Todos Santos donde se manifestaron ayer padres de familia que acusan que los agroquímicos están afectando a los alumnos de escuelas aledañas, explicó que por contravenir al Programa de Desarrollo Urbano y Ecología lo clausuraron porque esa zona a está catalogada como uso habitacional y no agrícola, sin embargo la empresa se amparó y siguen operando.

El funcionario público reveló que el 17 de febrero del 2020 clausuraron el predio y al día siguiente un juez ordenó la suspensión de dicha acción al argumentar que son terrenos ejidales.En ese sentido dijo que el Ayuntamiento de La Paz emitió un recurso de queja ante la decisión del juzgado en donde anexaron varia documentación que soporta la información que corrobora que el predio no es ejidal, toda vez que tiene una clave catastral, un propietario y está registrado ante la Dirección de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Dijo que siguen trabajando con la Consejería Jurídica porque no entienden que sea algo improcedente el recurso de queja si está anexada toda la documentación comprobatoria que no es un predio ejidal.