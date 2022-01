Economía de Los Cabos fuera de peligro pese a 4ta ola de contagios

Jesús Corral, analista financiero de profesión y empresario de Los Cabos en entrevista para CPS Noticias señaló que, si bien en el 2022 anuncia una inflación cercana al 8%, y en el estado se está viviendo la 4ta ola de Covid-19, la economía del destino está fuera de peligro, no obstante, para que continúe así se requiere del entendimiento de la población.

Expuso que en torno a la pandemia cada quien habla de cómo le fue en la fiesta, no obstante, en cuanto a la economía de Los Cabos, destacó que esta no se puede separar ni de la nacional ni de la global, por ende, la inflación del destino dependerá de diversos órdenes.

“La razón por la que digo que va a crecer es porque durante 2019, 2020 y 2021 por cuestiones de ya todos conocidos, se han suspendido cadenas productivas, se ha sustituido la mano de obra humana por equipos, por máquinas, y muchas de las actividades humanas que se hacían presenciales fueron sustituidas por reuniones virtuales, eso demostró que la presencia humana en muchas áreas no era necesaria, o no era tan necesaria, sin embargo, aquí en Los Cabos la presencia de humana es fundamental, porque la actividad primaria de este destino es el turismo, y el turismo no es virtual, tú no puedes atender a un cliente por televisión”, declaró.

Destacó que la industria del servicio requiere la presencia del humano, por ende, se tiene que ser muy cuidadoso para no arriesgar a la población ni al mercado, acción que ha sido muy difícil, pues para ello se requiere de cultura, educación y entrenamiento y lastimosamente no se tiene en Los Cabos ni en México, aunque reconoció que se está en camino y se han hecho importantes esfuerzos para lograrlo.

Señaló que el municipio requiere excelencia, de lo contrario seguirá siendo la cola del cometa, es decir si en México y el resto del mundo hay inflación, por supuesto que Los Cabos lo tendrá.

“Mucho dependemos todavía de productos que vienen de la parte central de México, del otro lado del mar de Cortés o que vienen del extranjero o simplemente porque la mano de obra también responde a esos incrementos generalizados de precio no, sube la tortilla, sube el huevo, suben las verduras, sube el acero, sube el cemento, sube el vidrio y así nos seguimos; entonces si eso sube, como no podemos subir los sueldos, y en el momento que suben los sueldos, se destapa la inflación”, aseveró.

Explicó que en años anteriores la inflación se había mantenido inferior al 5%, no obstante, para el 2022 se espera que ésta pueda estar por encima del 7%, rozando el 8%.

En cuanto a lo que esto representa para la población, advirtió que, en menor poder de consumo, por ende, la población tendrá que sacrificar un poco del supermercado, viajes en coche por que la gasolina continúa subiendo, baños más rápidos, porque el gas y los servicios básicos está subiendo.

“Hasta que los sueldos no alcanzan su nivel, tu nivel de vida tiende a ser menor, por razones obvias, el dinero alcanza para menos”, manifestó.

Sin embargo y pese a ello, Los Cabos a diferencia de otros estados incluso turísticos, en materia económica está estable y tampoco peligra por la 4ta ola de contagios por Covid-19 puesto que la letalidad está muy lejos de lo que fue el año pasado, pese que el grado de contagio sea mayor.

Finalmente informó que para detener el tema de los contagios se requiere de la cultura de la población, de que entienda que no se puede bajar la guardia nunca, y que en todo momento debe de usar el cubrebocas, no el de tela, si no los que sirven, los que protegen a la población, a la comunidad y por supuesto al turismo.